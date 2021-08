Serie A Femminile, Napoli-Inter Women: le 21 convocate di Rita Guarino

Serie A Femminile al via oggi. Inter Women impegnata in trasferta a Napoli (vedi informazioni). Per l’occasione Rita Guarino ha convocato 21 nerazzurre. Di seguito la lista delle convocate di coach Guarino per Napoli-Inter di Serie A Femminile

PORTIERI – 1 Cartelli, 12 Gilardi, 22 Durante.

DIFENSORI – 2 Sonstevold, 3 Landstrom, 13 Merlo, 28 Passeri, 29 Kristjansdottir, 30 Bianca Vergani.

CENTROCAMPISTE – 5 Karchouni, 6 Santi, 8 Brustia, 18 Pandini, 19 Alborghetti (C), 20 Simonetti, 21 Regazzoli, 27 Csisza’r.

ATTACCANTI – 7 Marinelli, 10 Bonetti, 17 Macarena Portales, 24 Pavan.