Serie A Femminile: Napoli-Inter 0-2 al 45′, Simonetti e Marinelli in gol

Termina il primo tempo di Napoli Femminile-Inter Women, prima giornata della Serie A femminile, con le ragazze di Rita Guarino avanti nel punteggio per 2-0. Nerazzurre in vantaggio meritatamente con le reti di Simonetti su rigore al 37′ e Marinelli al 40′.

VANTAGGIO MERITATO – La stagione dell’Inter Women nella Serie A Femminile si apre bene con un approccio alla gara delle ragazze nerazzurre molto aggressivo. Dopo solo due minuti Marinelli sfiora il gol con un grande colpo di testa che però si stampa sulla traversa. Il Napoli reagisce con la grande ex, Eleonora Goldoni, che prova due volte a trovare il gol senza fortuna. La partita si sblocca però al 37′ quando Marta Bandini viene stesa in area di rigore proprio da Goldoni con Simonetti che non sbaglia dagli undici metri e spiazza Aguirre. Dopo appena tre minuti l’Inter, galvanizzata dal gol del vantaggio, trova il bis: bellissima percussione a destra di Portales che semina due avversari e trova Marinelli tutta sola in area piccola che da due passi fa 2-0. Match in discesa per le ragazze di mister Guarino.