Serie A femminile, le formazioni ufficiali di Napoli-Inter!

Alle 20:30 comincia il campionato di Serie A femminile (vedi articolo). L’Inter Women di Rita Guarino sfidano il Napoli Femminile di Alessandro Pistolesi. Non un impegno semplice per le nerazzurre dopo che il Napoli ha cambiato marcia con il nuovo tecnico in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali delle due formazioni.

NAPOLI FEMMINILE: 13 Aguirre, 3 Garnier, 8 Tui, 10 Popadinova, 11 Erzen, 14 Colombo, 16 Goldoni, 17 Acuti, 22 Abrahamsson, 23 Toniolo, 91 Imprezzabile.

A disposizione: 1 Chiavaro, 7 Blanco, 9 Chatznikolaou, 15 Awona, 18 Kuenrath, 19 Porcarelli, 24 Corrado, 30 Severini, 34 Capitanelli.

Allenatore: Alessandro Pistolesi

INTER: 22 Durante; 13 Merlo, 19 Alborghetti, 2 Sønstevold, 3 Landström; 20 Simonetti, 5 Karchouni, 27 Csisza’r; 18 Pandini, 17 M. Portales, 7 Marinelli.

A disposizione: 12 Gilardi, 6 Santi, 8 Brustia, 10 Bonetti, 21 Regazzoli, 24 Pavan, 28 Passeri, 29 Kristjánsdóttir, 30 Vergani.

Allenatore: Rita Guarino

Arbitro: Domenico Leone (sez. Barletta)