Serie A femminile: la decisione del consiglio federale sul campionato

Il Consiglio Federale della FIGC tenutosi stamattina ha preso delle decisioni importanti sulla Serie A, compreso il calcio femminile. Il massimo campionato femminile non sarà ripreso

Dal Consiglio Federale della FIGC tenutosi questa mattina sono uscite decisioni molto importante per l’immediato futuro del calcio italiano. E’ stata infatti bocciata la proposta della Lega Serie A sul blocco delle retrocessioni (leggi QUI) ed è stata inoltre stabilita la possibilità dei play-off e dei play-out in caso di nuovo stop (leggi QUI). E’ stata presa inoltre una decisione importante per la Serie A femminile, il massimo campionato di calcio femminile sarà infatti sospeso.