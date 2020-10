Serie A femminile: Inter Women-Roma 1-1, Marinelli risponde a Serturini

Gloria Marinelli Inter women

E’ terminata Inter Women-Roma, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A femminile. Un buon punto in rimonta per le nerazzurre, rimaste in 10 dalla metà del secondo tempo

La quinta giornata del campionato di Serie A femminile ha visto Inter Women ospitare la Roma, una delle possibili squadre candidate al titolo. Le ragazze di Sorbi hanno fornito una buona prestazione contro le più quotate rivali strappando un meritato pareggio nonostante l’inferiorità numerica. Il primo tempo riserva poche emozioni, ma le giallorosse si portano in vantaggio proprio sul fischio finale con una rete di Serturini. Nella ripresa arriva al 69′ la rete del pareggio della neo entrata Marinelli, due minuti dopo le nerazzurre restano in 10 per l’espulsione di Brustia, ma resistono fino alla fine e portano a casa un punto meritato.

INTER: 1 Aprile; 8 Brustia, 23 Auvinen, 14 Kathellen, 13 Merlo; 20 Simonetti, 19 Alborghetti 22 Catelli (10 Regazzoli); 27 Tarenzi (7 Marinelli), 16 Møller, 29 Mauro.

A disposizione: 21 Marchitelli, 7 Marinelli, 9 Baresi, 10 Regazzoli, 17 Debever, 18 Pandini, 30 Vergani, 93 Rincón.

Allenatore: Attilio Sorbi

ROMA: 1 Baldi, 4 Soffia, 7 Andressa, 8 Hegerberg, 10 Giugliano, 13 Bartoli, 15 Serturini (22 Bonfantini), 19 Thomas, 25 Swaby, 29 Lazaro, 44 Pettenuzzo.

A disposizione: 21 Pipitone, 3 Ohale, 5 Bernauer, 9 Zecca, 11 Erken, 16 Ciccotti, 22 Bonfantini, 24 Corrado, 34 Corelli

Allenatore: Betty Bavagnoli

RETI: 45+1′ Serturini, 69′ Marinelli (I)

ESPULSA: Brustia (I)

Arbitro: Gualtieri (sez. Asti)