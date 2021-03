Serie A femminile: Inter Women non sblocca, col Napoli Ã¨ 0-0 al 45′

Serie A femminile: Inter Women non sblocca, col Napoli è 0-0 al 45′

Inter Women in campo contro il Napoli per la quindicesima giornata del campionato di Serie A femminile. All’intervallo la squadra di Attilio Sorbi è ancora inchiodata sul punteggio di 0-0

Serie A femminile in campo oggi per la quindicesima giornata di campionato. Inter Women impegnata in casa nella delicata sfida contro il Napoli penultimo in classifica e alla disperata caccia di punti salvezza. All’intervallo le ragazze nerazzurre non riescono a sbloccare il risultato e il punteggio è ancora fermo sul risultato di 0-0

INTER WOMEN-NAPOLI – LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: 21 Marchitelli; 8 Brustia, 17 Debever, 19 Alborghetti, 13 Merlo; 18 Pandini, 22 Catelli, 93 Rincón; 7 Marinelli, 27 Tarenzi, 29 Mauro.

A disposizione: 1 Aprile, 12 Gilardi, 9 Baresi, 16 Møller, 23 Auvinen, 24 Pavan, 25 Gallazzi, 28 Passeri, 30 Vergani.

Allenatore: Attilio Sorbi

NAPOLI: 46 Tasselli, 2 Arnadottir, 3 Huynh, 7 Cafferata, 11 Hjohlman, 17 Oliviero, 18 Beil, 20 Nocchi, 22 Errico, 23 Huchet, 99 Popadinova.

A disposizione: 31 Giordano, 4 Risina, 5 Di Marino, 10 Nencioni, 15 Groff, 25 Pedersen, 27 Capparelli, 29 Rijsdijk, 58 Kubassova.

Allenatore: Alessandro Pistolesi

Arbitro: Emanuele Frascaro (sez. Firenze)