Serie A Femminile, Inter-Sampdoria Women: le 21 convocate blucerchiate

Serie A Femminile di nuovo in campo nel weekend. A Milano andrà in scena Inter-Sampdoria per la 21ª giornata. Il tecnico blucerchiato Antonio Cincotta per l’occasione ha diramato la lista delle 21 convocate della Sampdoria Women. Di seguito l’elenco completo

PORTA – Ferraro, Ortiz e Tampieri.

DIFESA – Auvinen, Boglioni, Bursi, Giordano, Pisani, Rizza e Spinelli.

CENTROCAMPO – Battelani, Conc, Fallico, Rincon, Seghir e Wagner.

ATTACCO – Bargi, Helmvall, Martínez, Martinovic e Tarenzi.

NON CONVOCATE – Novellino, Re e Soggiu.