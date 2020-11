Serie A Femminile, Gloria Marinelli MVP di Inter Women-Pink Bari

Foto 194948768 © Ettore Griffoni | Dreamstime.com

La FIGC Calcio Femminile ha reso note le giocatrici migliori in campo nelle partite giocate nella giornata di ieri in Serie A: presente Gloria Marinelli

MVP – Su Twitter la FIGC Calcio Femminile ha annunciato le giocatrici migliori in campo nelle quattro partite di Serie A Femminile, giocate giornata di ieri. Gloria Marinelli dell’Inter Women, autrice di una doppietta, è stata la migliore in campo di Inter Women-Pink Bari. A seguire le altre tre calciatrici migliori in campo nelle altrettante gare.