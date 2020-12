Serie A Femminile, Florentia San Gimignano-Inter: le formazioni ufficiali

Florentia San Gimignano-Inter tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 10ª giornata del Campionato Italiano di Serie A Femminile. Sfida in scena presso lo Stadio “Santa Lucia” di San Gimignano (SI) a partire dalle ore 14.30. Sorbi schiera la miglior Inter Women possibile considerando le assenze. Di seguito le formazioni ufficiali di Florentia San Gimignano-Inter in Serie A Femminile

FORMAZIONE FLORENTIA SAN GIMIGNANO

FLORENTIA SAN GIMIGNANO (5-2-3): 64 Tampieri; 32 Dongus (C), 22 Rodella, 3 Boglioni, 6 Ceci, 21 Re; 11 Kuenrath, 20 Cantore; 17 Nilsson, 15 Pugnali, 9 Martinovic.

A disposizione: 12 Lonni; 10 Dahlberg, 14 Bursi, 16 Bardin, 18 Anghileri, 23 Pisani, 28 Bolognini, 91 Imprezzabile, 99 Accornero.

Allenatore: S. Carobbi

FORMAZIONE INTER WOMEN

INTER WOMEN (4-3-3): 21 Marchitelli; 13 Merlo, 23 Auvinen, 14 Kathellen, 6 Bartonova (C); 20 Simonetti, 22 Catelli, 18 Pandini; 7 Marinelli, 16 Moller, 27 Tarenzi.

A disposizione: 1 Aprile, 12 Gilardi; 2 Quazzico, 8 Brustia, 17 Debever, 24 Pavan, 30 Vergani, 93 Rincon.

Allenatore: A. Sorbi