Serie A Femminile, la Fiorentina chiude i conti: Inter Women battuta 1-3

Il secondo tempo di Inter-Fiorentina Women, valido per la nona giornata della poule scudetto di Serie A Femminile 2024-2025, conferma la supremazia della squadra viola, capace di chiudere i conti con un gol spettacolare e di resistere in inferiorità numerica fino al triplice fischio. La partita si conclude sul risultato di 1-3.

SCONFITTA IN RIMONTA – Dopo la rimonta costruita nella prima frazione, la Fiorentina rientra dagli spogliatoi con lo stesso spirito combattivo. Al 57’ arriva il colpo del definitivo KO: Severini batte rapidamente un calcio d’angolo corto servendo Boquete, ben posizionata sul lato destro dell’area nerazzurra. La fuoriclasse spagnola controlla, prende la mira e con un destro a giro preciso sorprende Baldi, firmando una doppietta e portando le viola sull’1-3 con una vera perla balistica. Nonostante il doppio svantaggio, l’Inter prova a reagire. Le ragazze di Rita Guarino aumentano il pressing nella metà campo avversaria, sfruttando anche i cambi operati da Piovani. La spinta nerazzurra però trova un ostacolo in più al 70’: Bonfantini, già ammonita, commette un fallo ingenuo e viene espulsa per somma di gialli, lasciando la Fiorentina in dieci.

Inter Women, sconfitta in rimonta per la squadra di Piovani

SECONDO TEMPO – L’Inter tenta il tutto per tutto nel finale e va vicinissima al gol con Merlo, che colpisce in pieno la traversa con un destro potente dalla distanza. Ma il muro viola resiste e non concede altro. Con questo successo la Fiorentina blinda il terzo posto. L’Inter, nonostante la sconfitta, mantiene il secondo posto in classifica e la certezza della qualificazione alla prossima UEFA Women’s Champions League.