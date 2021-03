Serie A femminile: delusione Inter Women, col Napoli penultimo Ã¨ solo 0-0

Serie A femminile: delusione Inter Women, col Napoli penultimo è solo 0-0

Serie A femminile, si è disputata Inter Women-Napoli valida per la quindicesima giornata di campionato. Le ragazze nerazzurre di Attilio Sorbi non vanno oltre un pareggio a reti inviolate in casa contro il Napoli penultimo

Pomeriggio sicuramente non indimenticabile per Inter Women, impegnata oggi in casa contro il Napoli per la quindicesima giornata del campionato di Serie A femminile. Le ragazze di Attilio Sorbi hanno infatti mancato l’occasione di nobilitare la loro classifica facendosi imporre lo 0-0 casalingo dal Napoli penultimo in classifica. Con questo risultato Inter Women resta all’ottavo posto in classifica, con un buon margine sulla zona retrocessione, mentre non migliora più di tanto la classifica del Napoli che porta a 5 i suoi punti in classifica senza spostarsi dal penultimo posto che al momento lo condanna alla retrocessione

INTER WOMEN-NAPOLI 0-0

INTER: 21 Marchitelli; 8 Brustia, 17 Debever, 19 Alborghetti, 13 Merlo; 18 Pandini, 22 Catelli (16 Moller), 93 Rincón; 7 Marinelli, 27 Tarenzi, 29 Mauro.

A disposizione: 1 Aprile, 12 Gilardi, 9 Baresi, 16 Møller, 23 Auvinen, 24 Pavan, 25 Gallazzi, 28 Passeri, 30 Vergani.

Allenatore: Attilio Sorbi

NAPOLI: 46 Tasselli, 2 Arnadottir, 3 Huynh, 7 Cafferata (5 Di Marino), 11 Hjohlman, 17 Oliviero, 18 Beil (25 Perdersen), 20 Nocchi (29 Rijsdijk), 22 Errico (58 Kubassova), 23 Huchet, 99 Popadinova.

A disposizione: 31 Giordano, 4 Risina, 5 Di Marino, 10 Nencioni, 15 Groff, 25 Pedersen, 27 Capparelli, 29 Rijsdijk, 58 Kubassova.

Allenatore: Alessandro Pistolesi

Arbitro: Emanuele Frascaro (sez. Firenze)