Serie A Femminile, date e orari 1ª giornata. Fiorentina-Inter cambia sede?

La Serie A Femminile inizierà nel weekend del 22 e 23 agosto, con Fiorentina-Inter come prima partita delle ragazze di Sorbi (vedi articolo). La FIGC ha ufficializzato il calendario ufficiale, con le date e gli orari. In aggiunta, secondo “Tutto Calcio Femminile”, potrebbe cambiare la sede: dal Bozzi al Franchi (ancora non ufficiale).

SERIE A FEMMINILE – CALENDARIO 1ª GIORNATA

Verona Women-Juventus sabato 22 agosto ore 17.45

Pink Sport Time-Napoli Femminile sabato 22 agosto ore 17.45

Fiorentina-Inter Women sabato 22 agosto ore 20.45 *

Empoli Ladies-San Marino Academy domenica 23 agosto ore 17.45

Milan-Florentia San Gimignano domenica 23 agosto ore 17.45 *

Sassuolo-Roma domenica 23 agosto ore 20.45

* le seguenti partite andranno in diretta TV anche su Sky Sport, oltre a TIMvision che trasmette tutto il programma