Serie A Femminile, classifica dopo la 7ª giornata: Inter Women scende

Il settimo turno di Serie A Femminile volge al termine. Nell’ultima giornata disputata, l’Inter Women pareggia in trasferta contro il Sassuolo (vedi highlights) guadagnando un solo punto. Le ragazze di Guarino, così, abbandonano la vetta e scendono al terzo posto in classifica. In cima, a pari punti, si posizionano Roma e Fiorentina. La capolista sarà la squadra che l’Inter Women affronterà nella prossima partita di campionato. Di seguito la classifica di Serie A Femminile aggiornata dopo la 7ª giornata.

Classifica Serie A Femminile

1) Roma Femminile 18

2) Fiorentina Femminile 18

3) INTER WOMEN 17 punti

4) Juventus Women 14

5) Milan Women 12

6) Sampdoria Women 9

7) Como Women 4

8) Pomigliano Femminile 4

9) Parma Women 3

10) Sassuolo Femminile 2

