Sassuolo-Inter Women termina 1-1! Il gol di Chawinga recupera lo svantaggio

Sassuolo-Inter Women termina 1-1. La 7ª giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo (MO) si conclude con un solo punto guadagnato per la squadra di Guarino. Una sfortunata Inter passa in svantaggio e riesce a pareggiare con Chawinga solo nei minuti di recupero. Di seguito il report del secondo tempo di Sassuolo-Inter Women.

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in Sassuolo-Inter Women (vedi report), nella ripresa Rita Guarino decide subito di dare una scossa alle sue ragazze. Le sostituzioni per l’Inter Women arrivano già al 46′ con le entrate di Tatiana Bonetti e Henrietta Csiszár. Poco dopo interviene anche il Sassuolo, con un cambio offensivo. L’Inter continua a provarci, ma le neroverdi sono più fortunate. Al 61′ Giada Pondini serve un cross a Martina Tomaselli, che sblocca la partita con una splendida conclusione di testa. Al 76′ l’Inter Women è vicinissima al pareggio con la pericolosa azione di Ajara Nchout Njoya che termina sulla traversa. Poco dopo l’attaccante nerazzurra si rende di nuovo protagonista con una palla che, questa volta, entra in porta. L’arbitro, però, ferma il gioco per via del fuorigioco. L’Inter continua a spingere e a rendersi pericolosa. Le occasioni per andare a segno sono numerose, anche più del primo tempo. Dopo aver trovato un’altra sfortunata traversa al 90′, Tabitha Chawinga segna finalmente il meritato gol del pareggio dell’Inter. La rete arriva al 90+2′ grazie a un bellissimo assist di Gloria Marinelli. Sassuolo-Inter Women termina 1-1 e la striscia nerazzurra di vittorie consecutive si interrompe. Ora le ragazze di Rita Guarino abbandonano temporaneamente la vetta e scendono al terzo posto. Bisognerà aspettare la prossima partita di Serie A Femminile per scoprire l’evoluzione della classifica. Sabato prossimo, infatti l’Inter sfiderà proprio la Roma, attualmente in prima posizione in campionato.