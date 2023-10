Sassuolo-Inter Women, le pagelle: Thogersen da 7, un’insufficienza!

Sassuolo-Inter Women, gara valida per il terzo turno del campionato di Serie A Femminile, termina 1-2. Thogersen premiata per un super salvataggio. Bene anche altre due. Un’insufficienza per una nerazzurra. Ecco le pagelle di Sassuolo-Inter Women.

CENTINJA: 6,5 – Un’altra buona prova da parte del nuovo estremo difensore, che dona tranquillità alla retroguardia nerazzurra.

Sassuolo-Inter Women, le pagelle: difesa

THOGERSEN: 7 – Ennesima prestazione di forza, dedizione e precisione, coronata dall’intervento fondamentale su Beccari nel finale del primo tempo.

BOWEN: 6,5 – Attenta e preziosa per il recupero e la ripartenza nerazzurra. Ma in alcune occasioni subisce le incursioni e la velocità delle padrone di casa.

ALBORGHETTI: 6 – Si batte con forza e fisicità per contrastare il potenziale offensivo neroverde.

SONSTENVOLD: 6,5 – Un mix perfetto di classe e tranquillità le permette di concludere la settimana con un’altra buonissima prestazione.

Sassuolo-Inter Women, le pagelle: centrocampo

SIMONETTI: 6 – Soffre il pressing serrato delle avversarie, commettendo alcuni errori in fase di costruzione. Non sempre riesce a mantenere l’ordine in mezzo al campo.

PEDERSEN: 6 – Gioca discretamente bene ma solo mezz’ora, fino a quando l’infortunio muscolare non la costringe a fermarsi troppo presto. Raddoppiata su più di un pallone, fatica a mantenere il possesso.

– Dal 33′ CSISZAR: 6,5 – Entra subito bene in partita, facendo anche meglio della collega sostituita. Da una sua conclusione, deviata con la mano da un’avversaria, proviene il rigore che sblocca la partita delle nerazzurre.

– Dall’87’ POLLI: SV –

KARCHOUNI: 7 – Una delle poche ad aver spaventato davvero la difesa neroverde nel primo tempo. Nel secondo fa lo stesso, arrivando fino in fondo: suo il gol del raddoppio che assicura la vittoria nerazzurra.

Sassuolo-Inter Women, le pagelle: attacco

BUGEJA: 5,5 – Continua a non riuscire ad incidere in area di rigore come dovrebbe. Anche nella terza sfida di campionato nerazzurra la maltese non sfrutta a dovere le occasioni: perde il tempo e il momento perfetto per mettere la palla in gol. Alla ripresa si ferma in panchina.

– Dal 46′ BONETTI: 6,5 – Anche oggi porta brio e idee in campo: nel secondo tempo aiuta le compagne a costruire maggiormente nella metà campo avversaria.

CAMBIAGHI: 6 – Pur risultando spesso preziosa, oggi meno produttiva del solito. Ma se il suo mancino fosse entrato in rete, invece di colpire la traversa, sarebbe stata sicuramente tra le top del match.

– Dal 73′ AJARA: SV –

BONFANTINI: 7 – La sua freddezza sul dischetto permette alle nerazzurre di sbloccare una sfida particolarmente ostica, che sembrava destinata a terminare senza una vittoria.

– Dal 73′ MERLO: SV –

Sassuolo-Inter Women, le pagelle: coach

GUARINO: 6,5 – Nel primo tempo le sue ragazze sembrano spaesate e incapaci di tenere testa al pressing aggressivo del Sassuolo. I cambi effettuati nel secondo tempo dall’allenatrice, che rivoluziona l’intero reparto offensivo, alla fine premiano: l’Inter Women torna a casa con tre punti, nonostante l’ostica trasferta di Sassuolo.