Sassuolo-Inter Women, le pagelle: una Chawinga top salva il match

L’Inter Women pareggia in trasferta contro il Sassuolo (vedi tabellino). Le nerazzurre di Guarino non riescono a portare a casa più di un 1-1. Tante occasioni ma poca concretezza e precisione. Migliore in campo Chawinga, che riesce a mandare la palla in rete nei minuti di recupero del secondo tempo. Di seguito le pagelle del match.

DURANTE 6,5 – Si fa trovare pronta di fronte alle occasioni del Sassuolo che, però, non la impensieriscono particolarmente. Nulla può sulla precisa conclusione di testa di Tommaselli.

SASSUOLO-INTER-WOMEN PAGELLE − DIFESA

SONSTEVOLD 6 – Non si fa vedere molto in fase di spinta ma il difensore nerazzurro è sempre attento e concentrato in copertura.

VAN DER GRAGT 7 – Precisa in difesa e propositiva in fase offensiva. Nel primo tempo sfiora il gol per ben due volte, l’ultima colpendo di testa una palla che finisce sulla traversa.

ALBORGHETTI 6 – Il capitano dell’Inter dimostra la sua grinta ma non risulta sempre reattiva. Come quando nel primo tempo serve a un’attaccante neroverde un pallone che rischia di diventare quello buono per il gol.

ROBUSTELLINI 6 – Svolge il suo lavoro in fase di copertura senza essere sufficientemente propositiva in avanti.

– Dal 90+ 3′ PANDINI SV – Pochi minuti in campo.

INTER-MILAN WOMEN PAGELLE − CENTROCAMPO

MIHASHI 6 – Cerca di gestire il ritmo di gioco ma il risultato innesca un po’ di nervosismo. Artefice di alcuni controlli errati che permettono la ripartenza del Sassuolo.

SIMONETTI 6 – Tenta di proporsi con alcuni cross per favorire le incursioni delle attaccanti. La centrocampista italiana non è abbastanza precisa però, soprattutto in occasione del gol mangiato davanti alla porta semivuota.

− Dal 63′ MARINELLI 6,5 – Entra per dare un po’ movimento, serve alcuni assist interessanti. L’ultimo è quello decisivo per il gol di Chawinga nel finale di gara.

INTER-MILAN WOMEN PAGELLE − ATTACCO

CHAWINGA 7 – Sempre pericolosa sulla corsia di sinistra, ancora una volta migliore in campo. Suo il merito di aver infranto, sullo scadere del secondo tempo, la porta del Sassuolo, che sembrava stregata. L’Inter Women ringrazia la sua magia che permette di guadagnare almeno un punto.

KARCHOUNI 5,5 – Prestazione deludente, soprattutto rispetto al gioco al quale ci ha abituati. Rita Guarino decide di sostituirla subito dopo l’intervallo.

– Dal 46′ BONETTI 6,5 – Molto più propositiva della compagna sostituita, lotta e impensierisce numerose volte la difesa del Sassuolo.

AJARA NJOYA 6,5 – Ci prova e ci riprova sulla fascia destra, ma la giornata sfortunata dell’Inter Women non la premia. Prima colpisce la traversa, poi trova la rete. Purtroppo, però, annullata per fuorigioco.

POLLI 5 – La grande prestazione nel Derby, che le aveva fruttato una doppietta, sembra averle prosciugato le energie. In campo solo il primo tempo, poco concentrata e senza entrare nel vivo del gioco.

– Dal 46′ CSISZAR 6 – Entra all’inizio del secondo tempo e, pur impattando piuttosto bene la gara, non riesce a essere determinante.

INTER-MILAN WOMEN PAGELLE – COACH

GUARINO 6 – Cerca di intervenire immediatamente, con delle sostituzioni all’inizio del secondo tempo, in una partita iniziata con il piede sbagliato. Dopo aver portato le sue ragazze alla vittoria per quattro partite consecutive, questa volta Rita Guarino guadagna solo un punto nella classifica di Serie A Femminile. Ora, però, subito testa allo scontro diretto contro la Roma!