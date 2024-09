Sassuolo-Inter Women 1-3: tris vincente, c’è una super Wullaert

Si è da poco conclusa la partita tra Sassuolo e Inter Women. Le nerazzurri, dopo un primo tempo in vantaggio, hanno rischiato di buttare il match. Al triplice fischio però sorride l’Inter Women che chiude con un netto 3-1 in favore.

VITTORIA – Si è conclusa con il risultato di 3-1 la sfida tra Sassuolo e Inter Women. Le nerazzurre dopo il vantaggio di Seturnini nel primo tempo, hanno chiuso la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa però, le nerazzurri di Gianpiero Piovani hanno rischiato grosso. La ripresa riparte con il Sassuolo all’assalto e con le neroverdi che hanno trovato subito il pareggio. Il Sassuolo, grazie a un sinistro rasoterra di Ndoutou risalgono la china. Nonostante il pareggio, l’Inter Women non molla la presa e continua a giocare con qualità. Al 57′ è ancora l’Inter a trovare la via del gol con Tessa Wullaert che riporta le nerazzurre in avanti con un destro chirurgico dal limite dell’area. Al 73esimo sono ancora gli ospiti a spingere che trovano il gol che mette in ghiaccio la partita. Lina Magull, in un’azione confusionaria, spinge la palla dentro e porta l’Inter Women sul definitivo 3-1. Nel finale alza il ritmo il Sassuolo che prova a rientrare nel match senza però risultare concreta.