Sassuolo-Inter Women 1-3, le pagelle: Wullaert letale 8, Detruyer dissolta 5,5!

Sassuolo-Inter Women termina 1-3. Le nerazzurre vanno in vantaggio ma si fanno raggiungere, poi sono brave a mettere a segno altri due gol. Di seguito le pagelle di Sassuolo-Inter, in cui Wullaert si prende di nuovo la scena.

BALDI 6- – Esordio stagionale con l’Inter Women, scendendo in campo dal primo minuto al posto della titolare Runarsdottir. Incassa un gol ma è soprattutto per merito della difesa se la porta non viene più violata. Non sempre riesce a dare tranquillità e con i suoi rinvii non aiuta a ripartire.

Sassuolo-Inter Women, pagelle: difesa

MERLO 7,5 – Solidità e sicurezza in difesa grazie ai recuperi e alla pulizia del capitano nerazzurro. Un’altra buona prestazione che le frutta anche un assist in favore di Wullaert.

BOWEN 7 – L’azione che porta al gol di Serturini, come tante altre buone idee, nascono dal suo piede. Il Sassuolo ci prova ma da quelle parti non passa quasi nessuno.

ANDRES 7 – Di lei ci si può fidare e anche stasera lo dimostra: mantiene la concentrazione dal primo all’ultimo minuto allontanando qualsiasi pericolo.

BARTOLI 6 – È la meno affidabile e precisa del pacchetto difensivo, complicando così anche la fase di ripartenza sulla fascia destra.

Sassuolo-Inter Women, pagelle: centrocampo

CSISZAR S.V. – Purtroppo un infortunio al volto, dopo uno scontro aereo al secondo minuto, la toglie dalla disponibilità di Piovani.

Dal 6′ TOMASELLI 6 – A centrocampo sembra mancare qualcosa, soprattutto nel primo tempo. Non c’è un giro palla fluido e si fa fatica a costruire: non impeccabile.

MILINKOVIC 6- – Non al massimo della forma e questo è forse uno dei motivi per cui il centrocampo non funziona bene. Becca un’ammonizione già al primo tempo.

SERTURINI 7,5 – Fredda e velenosa sotto porta, si fa trovare pronta sul colpo di tacco di Polli che le serve il pallone giusto per andare a segno. A lei il merito di aver sbloccato una sfida che avrebbe potuto prendere una piega pericolosa.

Dal 57′ CAMBIAGHI 6+ – Subentra per rende più offensiva l’Inter e, pur non incidendo personalmente sul risultato, ci riesce. Buon impatto sulla gara.

DETRUYER 5,5 – Non è la sua serata e si vede. Al di sotto delle aspettative, resta quasi sempre nell’ombra non riuscendo a produrre nulla di particolarmente decisivo. Prima del sessantesimo Piovani sceglie di farla accomodare in panchina tentando un’altra soluzione.

Dal 57′ MAGULL 6,5 – Al momento giusto nel posto giusto quando Brustia le spara addosso il pallone dell’1-3 finale. Preziosa in fase di costruzione, propositiva in avanti, insieme a Cambiaghi porta forze fresche al resto della squadra.

Sassuolo-Inter Women, pagelle: attacco

WULLAERT 8 – Si rende ancora una volta decisiva, mettendo a segno il terzo gol con la maglia dell’Inter Women. Con esperienza batte Durand sull’1-2 e indirizza il match nella giusta direzione.

POLLI 7,5 – Titolarità meritata dopo le ultime prestazioni e quest’oggi non fa altro che confermarlo. Il colpo di tacco disegnato per l’assist dello 0-1 è solo la ciliegina.

Dal 72′ ROBUSTELLINI S.V. –

Sassuolo-Inter Women, pagelle: coach

PIOVANI 7 – All’inizio del primo tempo sembra mancare qualcosa, sia a livello tattico che d’atteggiamento. Sicuramente incide l’assenza fuori programma di una titolarissima come Csiszar. Poi, fortunatamente, viene fuori la voglia di vincere e il cinismo, spalleggiato anche dai cambi ultra offensivi del secondo tempo. L’entrata di Cambiaghi e Magull premia immediatamente e dà la scossa per arrivare alla terza vittoria e alla vetta, momentanea, della classifica di Serie A Femminile.