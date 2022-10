Sassuolo-Inter Women (1-1): il tabellino della 7ª giornata di Serie A Femminile

Sassuolo-Inter Women termina 1-1 (vedi report). La partita valida per la 7ª giornata del Campionato di Serie A Femminile, giocata presso lo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo (MO), porta un solo punto alla squadra di Rita Guarino. L’Inter Women interrompe la striscia di vittorie consecutive e scende al terzo posto della classifica. Decisivo il prossimo scontro diretto contro la Roma, ora in vetta al campionato. Di seguito il tabellino di Sassuolo-Inter Women in Serie A Femminile.

Sassuolo-Inter Women – Tabellino

1 SASSUOLO – INTER 1

Marcatrici: Tomaselli (S) al 61′, Chawinga (I) al 90+2′.

SASSUOLO (4-4-2): 12 Kresche; 85 Filangeri, 32 Dongus, 4 Gram, 2 Philtjens; 77 Nagy (21 Tomaselli dal 58′), 6 Jane (26 Clelland dal 53′), 10 Bellucci, 8 Pondini; 27 Monterubbiano (76 Sciabica dal 78′), 9 Goldoni (15 Brignoli dal 78′).

A disposizione: 73 Lauria, 3 Mella, 11 Bragonzi, 22 Moraca, 23 Tudisco.

Coach: Gianpiero Piovani.

INTER: (4-2-3-1) 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti, 14 Robustellini (18 Pandini dal 90+3′); 34 Mihashi, 20 Simonetti (7 Marinelli dal 63′); 11 Chawinga, 5 Karchouni (10 Bonetti dal 46′), 33 Ajara Njoya; 9 Polli (27 Csiszár dal 46′).

A disposizione: 12 Piazza, 6 Santi, 13 Merlo, 17 Fordos, 29 Kristjánsdóttir.

Coach: Rita Guarino.

ARIBTRO: Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Assistenti: Matteo Pressato della sezione di Latina e Franck Loic Nana Tchato della sezione di Aprilia. Quarto ufficiale: Angela Capezza della sezione di Napoli.

NOTE – Ammonizione: Karchouni (I) al 45+1′ . Recupero: 2′ (PT), 5′ (ST).