Sassuolo-Inter Women 0-1 al 45′: guizzo vincente di Serturini

Si è da poco concluso il primo tempo di Sassuolo-Inter Women. Le nerazzurre dopo un ottimo avvio trovano la via del gol al 38esimo grazie al guizzo vincente di Serturini. Primo tempo chiuso sul risultato di 1-0 per l’Inter Women.

VANTAGGIO – Nella cornice di Reggio Emilia, l’Inter Women guidata da Gianpiero Piovani è passata in vantaggio al 38esimo minuto grazie a un tap-in vincente di Serturini. Le nerazzurri partono subito forte con Wullaert che verticalizza per Polli dopo appena due minuti. La calciatrice però si fa trovare impreparata e viene anticipata dalla difesa neroverde. Al 24′ ci riprova ancora l’Inter con Polli che si coordina bene e al volo in girata calcia un po’ alto. Al 38esimo invece, arriva la gioia del vantaggio. Bowen mette in mezzo per Polli che con un tocco di tacco serve Annamaria Serturini che da due passi non sbaglia e porta l’Inter Women in vantaggio.