Santi: «Stiamo fissando nostri obiettivi. Vogliamo essere protagoniste»

Irene Santi è appena rientrata all’Inter Women dopo il prestito al Verona (vedi articolo). Intervistata dai canali ufficiali della società, la centrocampista ha parlato del ritiro attualmente in corso della squadra e degli obiettivi in vista del prossimo campionato.

RITIRO E PRESTITO – Irene Santi ha fatto il punto della situazione sul ritiro dell’Inter Women e sull’esperienza in prestito al Verona: «Stiamo lavorando molto bene, siamo un gruppo con tante ragazze nuove ma siamo molto unite. Lavoriamo bene costantemente, stiamo fissando gli obiettivi per la prossima stagione. L’esperienza in prestito al Verona è stata importantissima perché ho potuto giocare quasi tutte le partite. Penso che per una fase di crescita sia fondamentale per una giocatrice capire cosa voglia dire giocare sempre ai massimi livelli»

OBIETTIVI – Irene Santi ha poi sottolineato quali siano gli obiettivi dell’Inter Women in vista del prossimo campionato: «Ho buone sensazioni, vedo che tutte cercano di dare il massimo in ogni allenamento. Si va sempre a mille e si dà sempre il cento percento. Questa è una cosa molto bella. Ci siamo rinforzate molto, quindi secondo me sarà un campionato più equilibrato e difficile. Dobbiamo essere pronte. A livello personale mi auguro di crescere e spero che la squadra possa essere protagonista di questo campionato»