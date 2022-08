Santi: «Sapevamo cosa fare in campo. Juventus-Inter? Non vediamo l’ora»

Irene Santi ha parlato nel post Inter-Parma Women, vittoria netta delle nerazzurre per 4-1. La centrocampista è soddisfatta della prestazione ma la testa è già alla gara con la Juventus

OTTIMA PRESTAZIONE − Santi contenta della gara disputata. Qualche considerazione anche in vista del big match dopo la sosta: «Sono felice per la prestazione sia personale che collettiva. Ottima partita, abbiamo iniziato col piede giusto e con l’atteggiamento corretto. Abbiamo preparato bene la partita dal punto di vista difensivo, sapevamo cosa fare in campo. Juventus-Inter? Bellissima partita, non vediamo l’ora di affrontarla al meglio». Le sue parole ai microfoni ufficiali del club.