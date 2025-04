Santi onorata: «L’Inter fa parte di me. Momento importante!»

Irene Santi ha espresso a chiare lettere il suo interismo, ripercorrendo i momenti positivi e negativi vissuti in queste stagioni con la maglia dell’Inter.

VALORE IMPORTANTE – Irene Santi è la protagonista femminile del Matchday Programme di Inter-Bayern Monaco. La calciatrice dell’Inter Women ha innanzitutto concentrato la sua attenzione sulla sua unione con i meneghini: «Questi colori significano tanto, qui ho passato metà della mia vita e questa maglia fa parte di me. Questa squadra è molto coesa, stiamo bene insieme. Abbiamo passato momenti belli e difficili e siamo sempre rimaste unite. Quest’anno abbiamo fatto un ottimo percorso ma possiamo fare sempre meglio, questo finale di stagione è molto importante per noi».

Santi sulla sua crescita all’Inter Women

IL SUGGERIMENTO – Santi ha poi proseguito ponendo l’accento sul suo miglioramento come persona e calciatrice, non facendo mancare un consiglio per le giovani calciatrici in rampa di lancio: «Tantissimo, sono cresciuta con questo sport e mi ha formata, mi ha dato degli obiettivi da centrare e la forza di realizzarli, sia a livello personale che per la squadra. Cosa direi a una giovane calciatrice? Le direi di divertirsi, di crederci e di lavorare sodo perché questo è uno sport che può dare tanto».