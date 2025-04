Santi non si accontenta: «Inter Women vuole vincere ancora!»

Irene Santi ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’Inter Women contro la Juventus con il punteggio di 4-1. Nerazzurre certe del secondo posto nel Campionato Femminile.

LE DICHIARAZIONI – Irene Santi si è così pronunciata a seguito della vittoria dell’Inter Women contro la Juventus per 4-1. La calciatrice nerazzurra ha posto l’accento sulla voglia con cui la sua squadra si è andata a prendere il successo e, il conseguente, secondo posto aritmetico in Campionato: «Sin da luglio si vedeva che la squadra era sul pezzo e il livello si era alzato, siamo molto contente di aver centrato l’obiettivo. Ci prepareremo al meglio per queste due partite perché non vediamo l’ora di giocarle e toglierci altre soddisfazioni».