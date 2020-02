Santi: “Inter Women, non vediamo l’ora di sfidare la Juventus. Obiettivo…”

Irene Santi, centrocampista di Inter Women, è stata intervistata da Inter TV. La calciatrice si è espressa sulla prossima partita di Serie A Femminile, domenica alle ore 12.30 a Vinovo contro la Juventus, ma non solo.

LA BATTAGLIA – Juventus-Inter di Serie A Femminile anticipa di due settimane il big match delle squadre maschili. Irene Santi ne ha parlato a Inter TV: «Sarà sicuramente una partita molto difficile, perché la Juventus è la prima in classifica ed è la più forte che c’è in questo momento, la squadra da battere. Noi non vediamo l’ora di giocare e metterci alla prova. Le ultime partite e le ultime prestazioni che abbiamo fatto, soprattutto con i risultati, ci hanno dato molta più fiducia. Arriviamo più consapevoli che c’è stata una crescita, finalmente riusciamo a esprimere al meglio il nostro gioco. Ci sono enormi margini di miglioramento, secondo me. Già ne abbiamo avuto la prova quest’anno, dal passaggio che abbiamo fatto dalla scorsa stagione. Ogni giorno miglioriamo, soprattutto con le più giovani: si vede che chi non aveva esperienza la sta avendo giorno dopo giorno».

SQUADRA IN CRESCITA – Santi fa notare come, rispetto alla prima parte di stagione, l’Inter sia migliorata e si presenti al match con la Juventus con più fiducia: «L’obiettivo del nostro girone di ritorno è quello di crescere sempre di più, magari fare anche più punti rispetto al girone d’andata dove ci sono state delle partite in cui non siamo riuscite a esprimerci al meglio. Sono sicura che questa squadra farà vedere quello che può fare in questo girone di ritorno. È un’emozione enorme, secondo me, arrivare a giocare a certi livelli e incontrare squadre come il Milan e la Juventus. Vediamo come un obiettivo arrivare a giocare contro di loro, è bello anche per chi è qui da tempo affrontarle».