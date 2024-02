Santi: «Ecco cosa significa l’Inter per me! Non mi arrendo mai»

Irene Santi, centrocampista dell’Inter Women di Rita Guarino, ha parlato per il Matchday Programme in vista della sfida di questa sera contro la Juventus. La giocatrice ha sottolineato l’importanza del nerazzurro per lei e le sue qualità in campo.

CASA – Irene Santi fa il punto su ciò che per lei significhi vestire la maglia nerazzurra: «Nella mia storia l’Inter significa tante cose, ma più di ogni altra rappresenta una casa. Vengo ad allenarmi qui tutti i giorni da tantissimo tempo, tengo molto a tutte le persone che ci sono e questo mi spinge a dare sempre il meglio».

LOTTATRICE – Irene Santi ha poi spiegato le sue qualità come calciatrice e il suo apporto all’Inter Women: «Sono una calciatrice che lotta e che mette sempre il 100% per il bene della squadra. Il calcio per me significa tantissimo, il campo è il posto dove posso esprimermi e dove mi sento meglio, è quello che mi piace fare. Vivo il calcio al 100%, anche fuori dal campo mi piace seguire diversi giocatori e da quelli del mio ruolo cerco sempre di rubare qualcosa. Non mi arrendo facilmente, so aspettare il momento migliore e lavorare duro per farmi trovare pronta».

Fonte: Inter.it