Santi: «Como-Inter Women partita difficile ma l’importante è aver vinto»

Santi, nel post-partita di Como-Inter Women, risponde ai microfoni di Inter TV. La centrocampista dell’Inter parla del match vinto con qualche difficoltà e della prossima, speciale, sfida che le attende dopo la sosta.

VINCERE È IMPORTANTE – Irene Santi è stata una tra le migliori in campo durante Como-Inter Women (vedi pagelle). La centrocampista dell’Inter Women, al termine della trasferta, è intervenuta ai microfoni di Inter TV. Santi dichiara: «Abbiamo trovato un avversario molto preparato. È stata una partita difficile ma l’importante è che siamo riuscite a portare a casa i tre punti, seppur faticando. Vincere è sempre importante per la fiducia e per avere continuità. Quindi bisogna sempre dare il massimo per portare a casa i tre punti. Il derby è sempre una partita a sé ed è un match bellissimo da vivere. Non vediamo l’ora di prepararla nel miglior modo possibile». Un occhio anche alla prossima partita di Serie A Femminile per Irene Santi, elettrizzata all’idea di giocare il derby di Milano.