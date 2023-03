Santi carica l’Inter Women: «Poule Scudetto? Non vediamo l’ora!»

Irene Santi è una delle giocatrici più importanti dell’Inter Women di Rita Guarino. La centrocampista si è espressa in merito alla Poule Scudetto. Nerazzurre impegnate dal prossimo weekend

NUOVA FASE − L’Inter Women si appresta a riprendere il campionato con la seconda fase, ovvero la Poule Scudetto. A tal proposito parla Irene Santi ai microfoni del club: «Ci stiamo preparando al meglio per tornare in campo, non vediamo l’ora che inizi che questa nuova fase di campionato. Vogliamo ottenere grandi risultati. Sarà fondamentale trovare continuità perché ci aspettano gare difficili e importanti. Serve concentrazione e la massima attenzione. Vogliamo tornare subito in campo soprattutto contro la Juventus, ogni partita è fondamentale e può succedere ancora di tutto. Dobbiamo essere pronte ad ogni sfida».