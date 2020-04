Santi: “Allenamenti con mio fratello! Il momento piÃ¹ bello all’Inter…”

Santi: “Allenamenti con mio fratello! Il momento più bello all’Inter…”

Condividi questo articolo

Irene Santi, centrocampista dell’Inter Femminile, è la protagonista della puntata di oggi di “Inter Calling”: il format di “Inter TV” sulle ragazze di Attilio Sorbi. Queste le sue parole

MOMENTO – Irene Santi ha parlato di come sta affrontando questo periodo di quarantena: «Stiamo tutti bene, poi si sta a casa. Si studia, ci si allena, si gioca alla Play Station. Ho la cylette e posso far andare le gambe in qualche modo. Mi alleno con mio fratello. Tutto il mondo è fermo. C’è qualcona di importante in ballo. Il ricordo più bello è quando siamo entrate a San Siro per alzare la coppa».