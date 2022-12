Sanchez (all. Pomigliano Women): «Inter qualità superiore, ma c’è rammarico»

Carlo Sanchez, allenatore del Pomigliano Women oggi sconfitto 1-2 dall’Inter Women, attraverso i canali ufficiali del club ha espresso la sua opinione riguardo la partita.

L’ANALISI – Carlo Sanchez dopo Pomigliano-Inter Women ha analizzato così la partita: «Oggi vanno fatto i complimenti alle ragazze perché hanno disputato una partita importantissima. Oggi l’Inter ha dimostrato che nelle qualità delle proprie giocatrici ha qualcosina in più. Le nostre però non sono da meno perché hanno fatto una grande prestazione. Ho un dubbio su un fuorigioco però non vogliamo appellarci a quella situazione. Affrontiamo squadre che sul piano tecnico hanno qualcosina in più e ci sta. C’è un po’ di rammarico perché è un risultato un po’ immeritato per quella che è stata la prestazione però è da qui che si riparte ancora più forti».