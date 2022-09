Sampdoria-Inter Women termina 0-2! Inter prima in classifica con 10 punti

Sampdoria-Inter Women termina 0-2. La 4ª giornata del Campionato di Serie A Femminile al Campo Sportivo “Tre Campanili” di Bogliasco (GE) si conclude con una vittoria per la squadra nerazzurra. I gol arrivano nel secondo tempo, con Tatiana Bonetti e Tabitha Chawinga. La squadra di Guarino guadagna altri tre punti e vola in vetta alla classifica

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in Sampdoria-Inter Women (vedi report), nella ripresa la squadra guidata da Guarino sblocca il risultato, portandosi in vantaggio. Il gol arriva su calcio di rigore concesso dall’arbitro per un fallo di mano in area di Bianca Fallico. Dal dischetto va Tatiana Bonetti, al 62′, che non fallisce. Un minuto più tardi arriva il gol dello 0-2 ad opera di Tabitha Chawinga. L’attaccante nerazzurra al 63′ insacca dopo essersi ritrovata da sola davanti alla porta grazie ad un errore difensivo della Sampdoria. Azione simile dall’altro lato al 72′, con Kelly Gago che si infila tra le maglie della difesa dell’Inter Women, ritrovandosi a faccia a faccia con il portiere. Ma Francesca Durante si fa trovare pronta e evita l’1-2 delle blucerchiate. La Sampdoria prova a recuperare ma non riesce a rendersi davvero pericolosa. Le nerazzurre mantengono saggiamente il prezioso risultato e portano a casa la partita. Si chiude Sampdoria-Inter Women con un 0-2 , che permette loro di volare in vetta alla classifica di Serie A Femminile: le ragazze di Rita Guarino sono a quota 10 dopo quattro giornate di campionato.