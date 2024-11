Sampdoria-Inter Women 0-3, le pagelle: Wullaert continua a splendere 8!

Sampdoria-Inter Women termina 0-3. Grande prova di carattere di Wullaert, che sblocca e raddoppia il match poi messo in cassa forte dalla rete di Magull. Di seguito le pagelle di Sampdoria-Inter Women.

RUNARSDOTTIR: 6,5 – La Sampdoria non le causa grandi grattacapi ma nelle poche occasioni blucerchiate il portiere nerazzurro è attento. Come al 22′, quando risponde presente davanti al destro di Della Peruta.

Sampdoria-Inter Women, pagelle: difesa

BOWEN: 7 – Un’altra buona prestazione da parte del difensore, particolarmente vivace anche nella trequarti avversaria. Tenta anche la conclusione personale.

MILINKOVIC: 7 – Se la Sampdoria fa fatica a trovare spazi è anche merito suo. Nel giorno del suo ventesimo compleanno il difensore dimostra maturità e compattezza in difesa.

ANDRES: 7 – Sempre attenta in fase difensiva e particolarmente efficace anche davanti. Sale spesso movimentando la manovra nerazzurra.

Sampdoria-Inter Women, pagelle: centrocampo

MERLO: 7 – Come sempre preziosa nelle ripartenze e nell’innescare le compagne: numerosissime le azioni velenose nerazzurre alle quali ha contribuito, compreso il gol del tris di Magull.

MAGULL: 7,5 – Ancora l’ennesima magistrale gara per la tedesca, che non finisce mai di stupire. Il gol arriva dopo svariate occasioni, tra conclusioni personali e assist impeccabili per le compagne.

Dal 77′ PAVAN: S.V. –

PEDERSEN: 7 – Svolge al meglio il lavoro in cabina di regia affidatole da mister Piovani. Precisa e intelligente, smista i palloni e detta i ritmi, permettendo alle compagne di trovare i giusti tempi e spazi.

Dal 46′ KARCHOUNI: 6,5 – La sua entrata all’inizio del secondo tempo permette alle nerazzurre di ritrovare energie e forza in fase offensiva. Come al solito pericolosa sui calci piazzati.

DETRUYER: 7 – Ottima prestazione della belga che si spende sempre tanto in mezzo al campo in favore delle compagne. Bravissima a trovare e servire Wullaert nell’occasione dello 0-1 nel primo tempo.

Dal 65′ CSISZAR: 6,5 – Sta recuperando la sua forma ideale e si vede. Entra e porta energie fresche in campo. Allo scadere del match sfiora il poker, negatole dall’ennesimo legno della sfida.

ROBUSTELLINI: 6,5 – Corre tanto sulla fascia sinistra, proponendosi in avanti e restando al contempo concentrata nelle chiusure difensive.

Dal 65′ SERTURINI: 6,5 – Anche il suo ingresso nel secondo tempo è positivo. Risulta propositiva e collaborativa nella manovra nerazzurra.

Sampdoria-Inter Women, pagelle: attacco

WULLAERT: 8 – La Sampdoria diventa la sua vittima preferita in una serata in cui sembra davvero più ispirata del solito. L’attaccante belga è sempre al posto giusto nel momento giusto e non si lascia mai sfuggire l’occasione di ferire l’avversario. Due gol perfetti e il terzo negato solo da un legno sfortunato.

Dal 71′ BUGEJA: S.V. –

CAMBIAGHI: 7 – Oggi pomeriggio non trova la rete ma come al solito si rende preziosa nella costruzione sulla trequarti. Brava nelle sponde e nei passaggi filtranti, generosa con le compagne.

Sampdoria-Inter Women, pagelle: coach

PIOVANI: 7 – La Sampdoria è pur sempre l’ultima squadra della classifica di Serie A Femminile ma vincere e farlo così bene non è mai scontato. L’Inter Women ci riesce magistralmente, senza mai rischiare davvero nulla. Altri tre punti meritatissimi per le nerazzurre che quest’anno sembrano aver trovato davvero il giusto equilibrio in mezzo al campo.