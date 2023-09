Sampdoria-Inter Women, le pagelle: Cambiaghi e Pedersen esordio da 7!

Sampdoria-Inter Women, gara valida per il primo turno del campionato di Serie A Femminile, termina 0-2 (vedi report). Tanti volti nuovi che brillano all’esordio come Cambiaghi, Bonfantini e Pedersen. Ecco le pagelle di Sampdoria-Inter Women.

CENTINJA: 6 – La certezza nerazzurra Francesca Durante non c’è, a causa dell’operazione chirurgica a cui si è sottoposta, ma la novità fra i pali dell’Inter Women non la fa rimpiangere. Anche per demerito della Sampdoria, che impensierisce poco il portiere interista.

Sampdoria-Inter Women, le pagelle: difesa

THORGERSEN 6,5: – La stagione della danese parte con una buona prestazione. Disinnesca le potenziali, anche se poche, incursioni in area di rigore delle avversarie.

– Dall’85’ MERLO: SV –

BOWEN: 5,5 – Non particolarmente brillante e degno di nota l’avvio in nerazzurro del difensore. Non sfrutta alcune opportunità sotto porta ma risponde adeguatamente in chiusura.

TOMTER: 6 – Svolge il suo compito in fase difensiva ma manca ancora la totale intesa con le compagne.

SONSTENVOLD: 6,5 – Sempre attenta e pulita nei recuperi. Protegge adeguatamente l’area nerazzurra e partecipa nella costruzione.

Sampdoria-Inter Women, le pagelle: centrocampo

KARCHOUNI: 6,5 – L’istinto del gol c’è ancora e in area di rigore è sempre pericolosa, come anche nel servire le compagne. Peccato per la traversa colpita nel primo tempo.

PEDERSEN: 7 – Suo il merito di aver immediatamente sbloccato la sfida, che avrebbe potuto prendere una piega diversa. Ottima intensa in mezzo al campo con la vecchia guardia nerazzurra. Qualche imprecisione in copertura ma propositiva in fase offensiva.

PANDINI: 6 – Aiuta e collabora nella manovra interista. Meno pungente in attacco rispetto al solito.

Sampdoria-Inter Women, le pagelle: attacco

BONFANTINI: 6,5 – Anche lei a un passo dalla gloria al debutto con l’Inter Women, come quando sfiora il terzo gol nel corso del secondo tempo. Si fa trovare pronta nel cogliere gli inviti di Cambiaghi, manca l’ultimo passaggio.

– Dal 78′ SIMONETTI: SV –

CAMBIAGHI: 7 – La nuova attaccante nerazzurra non poteva desiderare un esordio migliore. Suo il secondo gol, che mette al sicuro il risultato e spegne l’animo delle blucerchiate. Disegnate e pericolose le verticalizzazioni che offre alla collega di reparto Bonfantini, con la quale si intende alla perfezione.

BUGEJA: 5,5 – Fra le attaccanti è quella che si rende meno pericolosa per la difesa blucerchiata. In più occasioni non sfrutta a dovere le occasioni sotto porta. Ma la giovane maltese ha a disposizione un intero campionato per dimostrare il suo potenziale.

– Dal 65′ BONETTI: SV –

Sampdoria-Inter Women, le pagelle: coach

GUARINO: 7 – L’allenatrice interista può sorridere dopo la prima prova in campionato delle sue ragazze. L’Inter Women sembra di gran lunga diversa da quella dello scorso anno, con tanti volti nuovi in campo. Tuttavia il gruppo appare da subito bene coeso, equilibrato, integrato. Le ragazze di Guarino viaggiano tutte verso un unico obiettivo: costruire e finalizzare, proprio come fatto quest’oggi.