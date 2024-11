Sampdoria-Inter Women, le formazioni ufficiali: Piovani col 3-5-2

Sono uscite le formazioni ufficiali di Sampdoria-Inter Women, gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie A Femminile. Si tratta della prima di ritorno, dopo che all’andata le nerazzurre vinsero per ben 5-0 in casa.

FORMAZIONI UFFICIALI – Gianpiero Piovani si prepara ad affrontare la Sampdoria in trasferta, forte del suo terzo posto in classifica alla guida dell’Inter Women. Un 3-5-2 quello che schiera il tecnico in campo sul campo delle liguri, dopo che all’andata la sfida si chiuse con un roboante 5-0. Una partita, quella, che fu anche la prima di questo campionato di Serie A Femminile. In attacco spazio alla coppia Wullaert, Cambiaghi, mentre a centrocampo immancabile la presenza di Lina Magull. Una partita che le nerazzurre sono chiamate a vincere contro una squadra, la Sampdoria, ultima in classifica e che, fin qui, ha raccolto soltanto tre punti in nove partite giocate.

Sampdoria-Inter Women, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-3-3): 1 Tampieri, 77 Cafferata, 2 Panzeri, 23 Pisani, 3 Nano; 40 Fallico, 6 Benoit, 8 Bercelli, 11 Heroum, 9 Della Peruta, 24 Baldi.

A disposizione: 22 Aprile, 36 Nespolo, 5 Cinotti, 7 Arcangeli, 10 Zamanian, 14 Pellegrino, 18 Burbassi, 20 Tucceri, 26 Bertucci, 28 Lazzeri, 35 Zilli, 99 Bison.

Coach: Stefano Castiglione.

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 23 Magull, 4 Pedersen, 20 Detruyer, 14 Robustellini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi.

A disposizione: 12 Piazza, 34 Schianta, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 15 Serturini, 17 Fördős, 25 Fadda, 27 Csiszar.

Coach: Gianpiero Piovani.