Sampdoria-Inter Women, le 24 convocate di Piovani: due assenti

IL PUNTO – L’Inter Women sfiderà domani alle 18 la Sampdoria nella sfida valida per la decima giornata della Serie A Femminile che andrà in scena allo Stadio La Sciorba di Genova. Le nerazzurre hanno finora totalizzato 18 punti in 9 gare di campionato, trovandosi momentaneamente in terza posizione, a 3 punti dalla Fiorentina seconda e a 7 dalla Juventus prima. La partita, in cui saranno assenti Rachele Baldi e Lidia Consolini, consentirà di avere un quadro maggiormente chiaro su quelle che saranno le ambizioni della compagine nerazzurra in questa stagione.

Sampdoria-Inter Women, le convocate di Piovani: