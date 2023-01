Sampdoria-Inter Women (2-3), Chawinga esce e si spegne la luce: pagelle

L’Inter Women ha trionfato 2-3 contro la Sampdoria nei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Chawinga show con un assist e un gol. Poi esce ad inizio ripresa e la squadra ne risente, soprattutto in avanti. Le pagelle di Sampdoria-Inter Women

DURANTE 6: Primo tempo da spettatrice non pagante, entra in partita nella ripresa. Serve un suo intervento per sventare un pericolo di Lopez, ma sui due gol doriano non può fare nulla.

Sampdoria-Inter Women, le pagelle: difesa

THOGERSEN 6,5: Buon esordio da titolare per la giocatrice danese, che nel primo tempo si fa apprezzare per ottime incursioni sulla fascia di competenza. Meglio rispetto al debutto di domenica contro il Como.

Dal 62′ ROBUSTELLINI 6: La classe 2003 è chiamata più a difendere che a offendere, riesce comunque nell’intento.

ALBORGHETTI 6: Come tutta la retroguardia interista, nel primo tempo guarda le compagne divertirsi ma nella ripresa è chiamata agli straordinari.

FORDOS 5,5: Qualche pecca nei gol presi dalla Sampdoria, soprattutto nel secondo di Fallico. Più attenzione per la sostituta di van der Gragt e Kristjansdottir.

MERLO 6,5: Ottima prestazione del terzino sinistro nerazzurro, che quando è in giornata sa fare le due fasi in modo perfetto. Splendido l’assist per il terzo gol interista.

Sampdoria-Inter Women, le pagelle: centrocampo

KARCHOUNI 6,5: Ottimo primo tempo della francese, che sulla trequarti è sempre una spina nel fianco. Poi il secondo tempo nemmeno lo fa. Si pensa al Derby.

Dal 46′ CSISZAR 6: Entra per dare manforte al centrocampista nerazzurro, sempre duttile ed efficace.

MIHASHI 6: Solito ritmo al piccolo trotto, ma buona la gara della giapponese che sta risalendo di rendimento.

PANDINI 6: Freschezza in mezzo al campo per Marta, entrata solamente nel finale contro il Como. Come tutta la squadra fa meglio nel primo tempo.

Sampdoria-Inter Women, le pagelle: l’attacco

BONETTI 7: Frenetica, frizzante e decisiva con la terza rete interista. Buonissima gara dell’attaccante che si riscatta dopo l’ingresso così così di domenica in campionato. Preciso il tap-in su cross di Merlo.

Dal 62′ SANTI 6: Il suo ingresso è più per contenere una Sampdoria viva e all’attacco. Prova a fare da diga davanti la difesa.

AJARA 7: Nel primo tempo con l’amica Chawinga è praticamente incontenibile. Ha il merito di portare in vantaggio l’Inter per poi servire l’assist dello 0-2. Nella ripresa cala un po’, ma Ajara c’è.

CHAWINGA 7,5: Quasi scontato dire chi sia stata la migliore dell’Inter. La ragazza con la 11 sulla schiena. Giocatrice di categoria superiore, sfreccia contro la difesa doriana alla Verstappen. Il 90% del gol del vantaggio è suo e poi segna direttamente la seconda rete. Esce un po’ troppo frettolosamente ad inizio ripresa e la squadra ne risente.

Dal 46′ POLLI 5,5: Non entra col solito ghigno indiavolato, calcisticamente parlando. Fa fatica tra le maglie doriane e non riesce quasi mai a rendersi pericolosa.

Sampdoria-Inter Women, le pagelle: coach

GUARINO 6,5: Poteva essere da 7 o più, ma sbaglia qualcosina nella ripresa. Dopo un primo tempo e un approccio alla gara fantastici, nel secondo tempo fa uscire troppo in fretta sia Chawinga che Karchouni pensando al Derby contro il Milan. Meglio aspettare ancora un po’. La squadra cala di pericolosità e talento e rischia la beffa finale.