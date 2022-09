Sampdoria-Inter Women 0-0 al 45′: attenzione in difesa e azioni pericolose

Sampdoria-Inter Women per la 4ª giornata del Campionato Femminile di Serie A al Campo Sportivo “Tre Campanili” di Bogliasco (GE). L’Inter Women chiude il primo tempo 0-0. Due squadre attente in difesa e pericolose in fase offensiva. Di seguito il report del primo tempo di Sampdoria-Inter Women.

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Sampdoria-Inter Women iniziano con una punizione dell’Inter Women al 9′. Ghoutia Karchouni calcia in area un pallone morbido da una posizione interessante, ma l’arbitro interrompe l’azione per un fallo sul portiere della Sampdoria. Subito dopo, al 12′, l’Inter si avvicina al gol del vantaggio con il tiro di Tabitha Chawinga ribattuto da Amanda Tampieri. Le nerazzurre si rendono di nuovo pericolose con la conclusione di Karchouni al 32′, la palla va, di pochissimo, alta sopra la traversa. Il primo tempo di Sampdoria-Inter Women si chiude con le due squadre ferme sullo 0-0. Un risultato che rispecchia questi primi 45′, che hanno visto le due squadre molto attente in difesa e pericolose in fase offensiva.

Sampdoria-Inter Women – Tabellino

0 SAMPDORIA – INTER 0

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Tampieri; 2 Panzeri, 23 Pisani, 5 Spinelli, 22 Oliviero, 20 Regazzoli, 21 Re, 24 Baldi, 10 Rincon, 27 Tarenzi (C), 29 Gago.

A disposizione: 12 Sundsf Jord; 7 Conc, 8 Cuschieri, 14 De Rita, 15 Battistini, 19 Cedeno, 40 Fallico, 44 Pettenuzzo, 57 Giordano.

Coach: Antonio Cincotta

INTER (4-3-3): 22 Durante; 2 Sonstevold, 29 Kristjansdottir, 3 Van der Gragt, 13 Merlo (C); 5 Karchouni, 34 Mihashi; 6 Santi; 10 Bonetti, 9 Polli, 11 Chawinga.

A disposizione: 12 Piazza; 7 Marinelli, 8 Brustia, 14 Robustellini, 17 Fordos, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 27 Csiszar, 33 Ajara Njoya.

Coach: Rita Guarino

ARIBTRO: Valerio Crezzini della sezione di Siena. Assistenti: Andrea Bianchini della sezione di Perugia e Antonio D’Angelo della sezione di Perugia. Quarto ufficiale: Matteo Moncalvo della sezione di Collegno.

NOTE – Recupero: 2′ (PT).