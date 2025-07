UFFICIALE – Runarsdottir all’Inter a titolo definitivo: l’accordo col Bayern Monaco

L’Inter Women sceglie di continuare insieme a Runarsdottir. Il club nerazzurro ha acquistato a titolo definitivo il portiere islandese del Bayern Monaco: ecco tutti i dettagli nell’annuncio ufficiale.

UFFICIALE – Arrivata la scorsa estate all’Inter Women, in prestito dal Bayern Monaco, Cecilía Rán Runarsdottir è diventata immediatamente una delle certezze nerazzurre. Il portiere islandese ha preso il posto tra i pali di Francesca Durante, collezionando 24 presenze e rivelandosi decisiva con le sue parate. Per questo il club nerazzurro ha deciso, senza alcuna remora, di acquistare a titolo definitivo la classe 2003. Il sito ufficiale interista comunica l’importante novità, spiegando che Runarsdottir ha firmato un contratto fino a giugno 2029. L’estremo difensore è ora pronto per un’altra importante annata in nerazzurro, sotto la guida di Giampiero Piovani.

L’Inter riscatta Runarsdottir: l’annuncio ufficiale del club nerazzurro

COMUNICATO – «FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento a titolo definitivo di Cecilía Rán Runarsdottir. Il portiere islandese classe 2003, ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2029. Arrivata nell’estate del 2024, Cecilía ha subito lasciato il segno nella sua prima stagione in nerazzurro. Premiata come miglior portiere della Serie A Femminile, l’estremo difensore islandese ha collezionato 24 presenze tra campionato e Coppa Italia, chiudendo 10 gare senza subire reti e risultando decisiva in più di un’occasione. Sempre determinante tra i pali, si è distinta per le sue parate spettacolari, la sicurezza trasmessa alla squadra e una leadership silenziosa ma costante».

Fonte: Inter.it