Runarsdottir: «Inter scontenta, ecco dove migliorare. Ora focus Juventus!»

Cecilía Rán Runarsdottir analizza l’ultima gara dell’Inter Women, uscita sconfitta dalla Fiorentina. Nel mirino del portiere nerazzurro c’è già la prossima avversaria: la Juventus.

ANALISI – Cecilía Rán Runarsdottir, intervistata da Inter TV, afferma: «Penso che la nostra prestazione contro la Fiorentina sia stata abbastanza buona. Nel primo tempo abbiamo dominato la gara. Nel secondo tempo ci sono stati cinque, dieci minuti in cui abbiamo perso la concentrazione. Ma penso che in generale abbiamo fatto davvero una buona gara e possiamo partire da qui per la prossima. La Juventus è un’ottima squadra però penso che le nostre giocatrici siano ugualmente valide. Se riusciamo a fare il nostro gioco penso che il risultato sia nelle nostre corde. Dobbiamo restare concentrate e pronte per domenica».

Runarsdottir chiama alla carica l’Inter Women: contro la Juventus per ripartire in poule scudetto!

LIMITI DA MIGLIORARE – Sulle problematiche riscontrate nell’ultimo periodo dall’Inter Women il portiere Runarsdottir dichiara: «Penso che dovremmo fare più gol e concederne di meno. Dobbiamo migliorare nella finalizzazione. Non siamo contente di questa poule scudetto. Noi vogliamo vincere ogni partita. Avremmo voluto conquistare nove punti da queste prime tre partite ma non possiamo fermarci qua, possiamo solo pensare alla prossima sfida. Abbiamo riguardato tutte le partite e sappiamo dove dobbiamo migliorare. Andiamo avanti e continuiamo a lavorare».

LA CRESCITA – Cecilía Rán Runarsdottir conclude sul positivo momento che sta vivendo insieme all’Inter Women: «La mia crescita deriva soprattutto dai tanti minuti di gioco. Negli ultimi tre anni non ho giocato con così tanta continuità. Ho degli allenatori molto validi qui, dai preparatori di portieri e tutto il resto: fattori che mi hanno portato a migliorare molto, a partire dalla parte più fisica del gioco. Ma in generale direi che che scendere in campo con costanza è stato il punto chiave».