Rosucci: «Scudetto? Juventus e Roma qualcosa in più! Inter ha qualità»

Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha parlato della Serie A Femminile e delle contendenti allo scudetto.

QUALITA ‘ – Queste le parole della Rosucci: «Gara contro l’Inter? Si è vista in campionato una Juve da Champions, con l’atteggiamento che abbiamo sempre in Coppa. Abbiamo lavorato sulla cura dei dettagli, partendo anche dall’aspetto motivazionale. Dopo la gara con il Como ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che dovevamo fare tutti qualcosa di più sull’aspetto del gioco. Scudetto? La formula nuova cambia tutto perché prevede ancora tanti scontri diretti: finito il girone d’andata mi sento di dire che noi e la Roma abbiamo qualcosa in più. Ma anche l’Inter ha buonissime qualità».

Fonte: Tuttosport – Silvia Campanella