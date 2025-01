Rossi: «Inter con qualità, ma nella ripresa differenza dai nostri cambi»

Il mister del Sassuolo Femminile Rossi ha parlato con soddisfazione dopo la vittoria della sua squadra che ha estromesso l’Inter dalla Coppa Italia.

GRANDE RIPRESA – Gian Loris Rossi, tecnico del Sassuolo Femminile, ha parlato così dopo la vittoria delle sue ragazze in Coppa Italia contro l’Inter Women: «Si cerca sempre di interpretare la partita per come la prepariamo e nel primo tempo non ci siamo riusciti, loro hanno tanta qualità vincendo i duelli. Nella ripresa con i cambi siamo riuscite a fare le cose che facciamo e abbiamo provato. Le ragazze stanno bene fisicamente, vittoria meritata».