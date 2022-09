Romaniello: «Inter Women, valori importanti! Noi inesperti, crescere»

Nicola Romaniello, allenatore del Pomigliano, ha parlato così ai microfoni di LA 7 dopo il successo dell’Inter Women per 6-1

SOFFRIRE – Queste le parole di Nicola Romaniello, allenatore del Pomigliano: «Noi siamo una squadra giovane che deve lottare e soffrire. Oggi ovviamente c’erano due squadre in campo, una con un valore importante come l’Inter, che lo ha dimostrato pure contro la Juventus. Noi siamo giovani, siamo inesperti, dobbiamo crescere. Prima di questa partita abbiamo fatto buone prestazioni, adesso arriva una partita alla nostra portata contro il Como, sono queste le partite che dobbiamo vincere per la salvezza».