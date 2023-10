Roma-Inter Women 2-0, il tabellino della partita della 4ª giornata di Serie A Femminile

Roma-Inter Women è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per la quarta giornata di Serie A Femminile 2023-2024.

PRIMO KO − Roma-Inter Women 2-0. Al ‘Tre Fontane’, va in scena il big match della quarta giornata di Serie A Femminile. Le giallorosse, a punteggio pieno, confermano la loro forza imponendosi subito sul match con grande vigoria e qualità. Al 18’ è Greggi a portare avanti la Roma: Glionna suggerisce per Haavi, che mette un bel pallone in mezzo e precisa deviazione al volo della centrocampista classe 2000. La Roma si avvicina al raddoppio in altre due occasioni: prima con Giacinti al volo e poi con Giugliano. Nella ripresa, l’Inter prova ad entrare in campo con un altro piglio colpendo subito il palo con Merlo dopo due minuti. Ma è solo un’illusione: al 66’ la Roma fa 2-0 con l’autorete di Alborghetti, sfortunata a deviare in gol un tap-in sotto porta di Giacinti. Le nerazzurre ci provano fino alla fine con orgoglio, ma sia Simonetti che Ajara vengono bloccate da Korpela. Il match termina 2-0. Prima sconfitta stagione per l’Inter di Guarino.

Roma-Inter Women, il tabellino della 4ª giornata di Serie A Femminile

Roma (4-3-3): Korpela; Aigbogun, Minami, Linari, Di Guglielmo; Kumagai, Giugliano, Greggi (82’ Feiersinger); Haavi (82’ Latorre); Giacinti (68’ Serturini), Glionna (58’ Viens).

In panchina: Ceasar, Valdezate, Tomaselli, Kramzar.

Coach: Alessandro Spugna.

Inter (4-2-3-1): Cetinja; Merlo, Bowen, Alborghetti, Sønstevold (86’ Bonetti); Csiszar (74’ Bugeja), Eckhoff (46’ Simonetti); Thøgersen, Karchouni, Bonfantini; Cambiaghi (66’ Ajara).

In panchina: Piazza, Polli, Robustellini, Fadda, Tomter.

Coach: Rita Guarino.

Arbitro: Marco Emmanuele (sez. Pisa), Lisa-Rinaldi-Artini

Gol: 18’ Greggi (R), 66’ Aut. Alborghetti (I)

Ammonite: 38’ Aigbogun (R

Recuperi: 0’ PT, 4’ ST