Roma-Inter Women 1-1, le pagelle: Milinkovic e Runarsdottir pasticciano!

La poule scudetto non inizia benissimo per le nerazzurre di Giampiero Piovani. Nonostante la buona prestazione la gara contro le giallorosse termina 2-1. Di seguito le pagelle di Roma-Inter Women.

RUNARSDOTTIR 5,5 – Prestazione dai due volti per il portiere nerazzurro. Alcuni rinvii in fase di costruzione e ripartenza lasciando a desiderare, così come un paio di uscite. Viene spiazzata da Giugliani sul dischetto e si ritrova a tu per tu con Di Guglielmo sul gol beffa del finale. Numerose, però, le parate e le respinte nel corso della gara che permettono all’Inter Women di mantenere invariato il risultato.

Roma-Inter Women, le pagelle della difesa

BARTOLI 6 – Prestazione difensiva di sostanza, quasi fino alla fine. La dormita collettiva sul raddoppio di Di Guglielmo cancella quanto di buono fatto precedentemente.

MILINKOVIC 5 – Primo tempo certamente migliore, mentre i secondi 45′ sono completamente da rivedere. Ingenua nel contrastare nella propria area Viens, regalando così alla Roma il rigore che apre la partita.

ANDRES 6,5 – La più attenta e reattiva del trio difensivo. Chiusure importanti e anticipi vitali per contrastare la pericolosità offensiva giallorossa. Anche lei, però, non regge fino alla fine e diventa complice della sconfitta beffa.

Roma-Inter Women, le pagelle del centrocampo

MERLO 6 – Nel secondo tempo sfiora il gol che avrebbe potuto chiudere i conti. Corre sulla fascia e dà tanto in entrambe le fasi di gioco.

PAVAN 5 – A tratti appare quasi invisibile in mezzo al campo, non rendendosi particolarmente utile alla manovra nerazzurra.

Dal 60′ CAMBIAGHI 5 – Qualche timido tentativo nell’area avversaria non basta: dal suo ingresso, con mezz’ora a disposizione, ci si aspettava molto di più.

CSISZAR 6 – Lavoro sporco e faticoso per la regista nerazzurra che ancora una volta si rende preziosa anche in attacco: suo l’assist perfetto per il momentaneo 1-0 dell’Inter Women

Dall’84’ KARCHOUNI – S.V.

MAGULL 5 – Molto meno propositiva del solito, viene schermata dalla difesa giallorossa. Alle attaccanti quest’oggi mancano le sue imbucate.

SERTURINI 6,5 – La partita da ex sembra darle linfa ed energia. Inizia immediatamente bene e prosegue così fino alla sostituzione. Si prende tutto lo spazio a disposizione sulla sua corsia, rendendosi molto pericolosa in più occasioni.

Dal 75′ TOMASELLI – Entra a quindici minuti dalla fine ma non riesce ad impattare al meglio con la gara

Roma-Inter Women, le pagelle dell’attacco

WULLAERT 7 – Tra le migliori in campo di Piovani, si prende il merito di aver sbloccato una sfida complicata. Sempre propositiva e pronta in area di rigore, dialoga bene con la compagna di reparto.

DAL 75′ BUGEJA 5 – Solo un tentativo timido verso la porta della Roma nei quindici minuti offertegli da Piovani.

SCHOUGH 5.5 – Presente in area di rigore, con alcuni scambi interessanti con la compagna di reparto, ma non abbastanza concreta e reattiva al momento della conclusione personale.

Dal 46′ DETRUYER – Entra all’inizio del secondo tempo per dare una marcia in più alla sua squadra ma la sua presenza in campo non cambia l’inerzia della partita

Roma-Inter Women, le pagelle dell’allenatore

PIOVANI 5 – Il momentaneo vantaggio, arrivato all’esordio della gara, dà l’illusione di avere tutto in pugno. Forse è questo l’errore dell’allenatore e delle sue ragazze, che non riescono a reggere fino alla fine l’urto di una Roma agguerrita. I cambi offensivi finiscono per togliere qualcosa dietro, tanto da subire due gol. Dopo due giornate dall’inizio della poule scudetto l’Inter Women resta a quota zero punti.