Roma-Inter Women: 0-0 al 45′. Fordos sfiora il vantaggio!

Roma-Inter Women, valida per la nona giornata della poule scudetto di Serie A Femminile allo Stadio “Tre Fontane” di Roma. Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0 ma sfiorano sul finale la rete del vantaggio con Fordos. Di seguito il report del primo tempo di Roma-Inter Women.

NB: Segui Roma-Inter Women grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Roma-Inter Women iniziano con la squadra di Rita Guarino subito aggressiva in avanti. Al 3′ ci prova Elisa Polli dal limite dell’area, ma la palla va alta sopra la traversa. Al 5′, invece, è il turno di Tabitha Chawinga che calcia in porta trovando i pugni di Ceasar, che devia in calcio d’angolo. L’Inter Women, però, non sfrutta gli sviluppi del corner e le giallorosse partono all’attacco. Le ragazze di Alessandro Spugna, infatti, si rendono pericolose prima al 14′ con il vantaggio sfiorato da Girelli e, poi, al 33′ con Serturini che trova la grande risposta di Francesca Durante. Nell’ultimo quarto d’ora di gara, però, è arrembaggio nerazzurro. Al 38′ sui risvolti di un calcio d’angolo battuto da Ghoutia Karchouni, Beatrix Fordos colpisce di testa e sfiora la rete dello 0-1. L’arbitro, però, ferma tutto per un fallo da parte di una calciatrice interista. Subito dopo, al 39′, ci riprova Karchouni, che entra in area facendo tutto bene ma il suo tiro viene respinto. Il primo tempo di Roma-Inter Women si chiude sul risultato di 0-0.

Roma-Inter Women – Tabellino

0 ROMA – INTER 0

ROMA (4-2-3-1): 12 Ceasar; 13 Bartoli, 23 Wenninger, 32 Linari, 3 Di Guglielmo; 10 Giugliano, 14 Losada; 15 Serturini, 7 Andressa, 11 Haavi; 9 Giacinti.

A disposizione: 87 Ohrstrom, 2 Minami, 5 Cinotti, 6 Landstrom, 16 Ciccotti, 18 Glionna, 20 Greggi, 22 Haug, 27 Kollmats.

Coach: Alessandro Spugna.

INTER (3-5-2): 22 Durante; 2 Sonstevold, 17 Fordos, 29 Kristjansdottir; 25 Thøgersen, 18 Pandini, 15 Eckhoff, 5 Karchouni, 13 Merlo; 9 Polli, 11 Chawinga.

A disposizione: 12 Piazza, 6 Santi, 14 Robustellini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 27 Csiszar, 31 Lang, 34 Mihashi, 35 Calegari.

Coach: Rita Guarino.