Roma-Inter Women, le formazioni ufficiali della Poule Scudetto

Roma-Inter Women, formazioni ufficiali appena diramate. Le due squadre scenderanno in campo tra poco (12.30) al Tre Fontane per la prima partita della Poule Scudetto. Si tratta dell’esordio per le nerazzurre che puntano in grande.

ROMA-INTER WOMEN, LE FORMAZIONI UFFICIALI: PIOVANI CON DUE PUNTE

ROMA (4-3-3): 30 Kresche; 51 Troelsgaard, 2 Minami, 32 Linari, 25 Thogersen; 10 Giugliano, 24 Kuhl, 15 Dragoni; 7 Viens, 9 Giacinti, 11 Haavi.

In panchina: 12 Ceasar, 52 Merolla, 3 Di Guglielmo, 14 Aigbogun, 16 Corelli, 17 Pilgrim, 18 Glionna, 19 Oladipo, 22 Pandini, 23 Cissoko, 50 Paniccia

Coach: Alessandro Spugna

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 8 Pavan, 27 Csiszar, 23 Magull, 15 Serturini; 31 Wullaert, 22 Schough.

In panchina: 12 Piazza, 94 Baldi, 3 Bowen, 6 Santi, 7 Bugeja, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Fördős, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 25 Fadda, 36 Cambiaghi.

Coach: Gianpiero Piovani.

