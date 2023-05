Roma-Inter Women, le pagelle: Chawinga e Karchouni, coppia da 7! Eckhoff 5,5

Roma-Inter Women, gara valida per il nono turno della poule scudetto di Serie A Femminile, termina 2-1 (vedi report). Il gol di Chawinga, su assist di Karchouni, non basta a risolvere la partita. Eckhoff disattenta sull’1-1. Poi la Roma la riprende sul finale e vince la sfida. Ecco le pagelle di Roma-Inter Women.

DURANTE: 6,5 – Chiamata in causa numerose volte dalla pericolosità offensiva della Roma, il portiere nerazzurro risponde sempre presente. Riesce a metterci la manona anche sull’azione dell’1-1 giallorosso. Nulla, può, però sulla respinta che finisce in rete e sul gol beffardo del finale.

Roma-Inter Women, le pagelle: difesa

SONSTEVOLD: 7 – Recuperi, contrasti e chiusure. Difficili da completare le incursioni sul lato desto per le giallorosse. Ma oltre alla fase difensiva c’è di più: collabora nella costruzione del gioco, insinuandosi spesso nell’area avversaria.

KRISTJANSDOTTIR: 6 – Attenta nel limitare la pericolosità giallorossa. Brava nel recuperare palla e nel favorire le ripartenze dell’Inter Women.

FORDOS: 6,5 – Nel primo tempo sfiora la rete del vantaggio nerazzurro che la premierebbe per l’impegno in difesa. Per tutta la gara ha, infatti, un arduo compito, che non sempre riesce a portare a termine: contrastare la potenza di Serturini e non solo.

Roma-Inter Women, le pagelle: centrocampo

THØGERSEN: 6 – Aiuta in fase difensiva e collabora in quella offensiva. Sue alcune idee interessanti per la costruzione nerazzurra.

PANDINI: 6 – Bene ma non benissimo. Copertura e recuperi ma manca la precisione nei passaggi per innescare le compagne in attacco.

Dal 78′ CSISZAR SV –

KARCHOUNI: 7 – Un’altra grandissima gara, disputata con coraggio e intraprendenza. La vera Ghoutia si vede, soprattutto, nel secondo tempo. Pesca e innesca la corsa di Chawinga, servita con precisione sul gol dell’iniziale vantaggio.

ECKHOFF: 5,5 – Prestazione sufficiente rovinata, però, dalla disattenzione in difesa sul gol del pareggio giallorosso. Si lascia sfuggire Bartolini che, sola, ha il tempo di calciare in rete la respinta di Durante.

Dal 78′ MIHASHI SV –

MERLO: 6 – Non particolarmente brillante in questa gara di campionato. Si lascia sfuggire qualche occasione in ripartenza, fallendo con poca precisione il dialogo con le compagne in attacco.

Roma-Inter Women, le pagelle: attacco

POLLI: 6 – Lotta su tutti i palloni e aiuta a liberare la strada alla sua complice d’attacco ma in alcune occasioni risulta troppo lenta e poco concreta in area di rigore.

CHAWINGA: 7,5 – Arma letale che non si scarica mai. Corre, lotta e ci crede sempre. Proprio come sul gol, il ventitreesimo in stagione, messo a segno oggi su assist di Karchouni. Brucia la difesa avversaria, compreso il portiere saltato con un birillo. Peccato che un solo gol non basta per condurre l’Inter Women alla vittoria!

Roma-Inter Women, le pagelle: coach

GUARINO: 6 – Legge bene la partita e azzecca le scelte del 1′. Meno, invece, quelle dalla panchina. La squadra si addormenta, come al solito, sul finale e subisce prima il pareggio e, poi, la sconfitta. Unico legittimo alibi: la stanchezza del finale di stagione e le problematiche fisiche della rosa.