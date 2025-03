Roma-Inter Women 2-1: le nerazzurre perdono all’ultimo secondo

Roma-Inter Women è finita 2-1 allo Stadio Tre Fontane di Roma. Dopo il primo tempo finito 0-1, la prima partita della poule scudetto è finita in questo modo.

BEFFA FINALE – Al Tre Fontane va in scena la prima partita della poule scudetto di Serie A Femminile, che vede Roma e Inter Women scontrarsi. Le nerazzurre chiudono bene il primo tempo grazie al vantaggio firmato da Wullaert. Nella ripresa, la squadra di Piovani parte comunque bene sfiorando il gol del raddoppio ancora con la giocatrice danese, che però calcia di poco alto. Un minuto più tardi, grande occasione per le giallorosse che vanno vicine al pareggio con la capitana Giugliano. Ma la sua conclusione a giro sfiora di pochissimo l’incrocio dei pali. Al 67′, la Roma trova il pareggio: contatto in area tra Milinkovic e Viens, per l’arbitra Gasperotti è calcio di rigore. Dubbi sul calcio di rigore, non è proprio un gran fallo quello della centrale interista. Dal dischetto non sbaglia Giugliano che pareggia i conti. L’Inter rischia di subire il secondo gol della squadra di Spugna nove minuti dopo quando la neo-entrata Di Guglielmo becca il palo. Ma c’era stata evidente deviazione di Merlo. Nella ripresa, partita un pochettino più spezzettata con l’agonismo che si alza sia da un lato che dall’altro. Il match finisce 2-1 con rete al 95′ di Di Guglielmo.

ROMA-INTER WOMEN 2-1

6′ Wullaert (I), 67′ Giugliano (R), 95′ Di Guglielmo