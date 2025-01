Roma-Inter Women 1-1 al 45′: Giacinti fuori, superiorità numerica!

L’Inter Women chiude il primo tempo della partita contro la Roma sul risultato di 1-1. Le giallorosse sono in dieci, espulsa Valentina Giacinti. Il riassunto.

PRIMO TEMPO – Il primo tempo tra Roma e Inter Women finisce sul risultato di 1-1. Succede tutto, o quasi, nel quarto d’ora iniziale. Le nerazzurre vanno in vantaggio grazie alla verticalizzazione perfetta di Wullaert per Polli, che a tu per tu con il portiere non sbaglia mai. Al minuto 11 è arrivata già la prima rete della serata, proseguita poi con il pari giallorosso. Con il destro in area di rigore l’ex Thorgesen ha messo la sua firma al 13′. 37 presenze con la maglia dell’Inter senza segnare, oggi si è sbloccata la centrocampista. Le emozioni non accennano a concludersi, perché al minuto 24 l’arbitro espelle Valentina Giacinti. L’attaccante fa un fallo folle e cattivo su Bowen e il direttore di Gara Andreano non può che estrarre il cartellino rosso. La calciatrice dell’Inter aveva pestato il piede dell’avversaria per sbaglio, ma non era assolutamente volontario l’intervento. All’appello si aggiunge la Giada Greggi, ammonita per proteste contro l’arbitro. Roma-Inter Women è stata per ora infinita, ma durerà altri 45 minuti. Gli aggiornamenti LIVE sul nostro sito.

ROMA-INTER WOMEN 1-1 al 45′

Marcatrici: Polli (I) all’11’, Thorgesen (R) al 13′.