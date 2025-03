Roma-Inter Women 0-1 al 45′: Wullaert subito, poi compattezza

Roma-Inter Women 0-1 dopo i primi quarantacinque minuti di partita (clicca qui per seguire la cronaca live della partita). Ecco quello che è successo nel primo tempo. Nerazzurre in vantaggio grazie alla rete della danese Wullaert, che ha sfruttato al meglio l’occasione. Ora bisogna tenere nel secondo tempo.

VANTAGGIO – Al Tre Fontane primo tempo molto acceso tra Roma e Inter Women nell’esordio della poule scudetto. La prima occasione della partita arriva al primo minuto con Thogersen, che ci prova, ma la sua conclusione non trova la porta. Niente da fare per l’ex nerazzurra. Ma al sesto minuto, l’Inter passa in vantaggio: Csiszar va da Wullaert, libera in area di rigore, ed è molto brava a segnare in diagonale. La Roma prova a reagire con Viens e soprattutto l’ex Inter Dragoni, ma è molto brava Runarsdottir a metterci due volte una pezza. Le nerazzurre giocano soprattutto sulle ripartenze, impensierendo comunque la Roma. La Roma non riesce a trovare grandissimi varchi, anche per l’ottima organizzazione della squadra di Piovani che tiene bene il campo. Il primo tempo termina senza alcun minuto di recupero. Adesso la ripresa, dove le nerazzurre dovranno tenere botta contro la talentuosa squadra di Spugna.

ROMA-INTER WOMEN 0-1 (PRIMO TEMPO)

6′ Wullaert (I)